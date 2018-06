Aquarius davanti a Maiorca

(Foto Afp)

La nave Aquarius con il suo carico di migranti sta per raggiungere la Spagna dopo giorni di navigazione: in questo momento si trova davanti all’isola di Maiorca. L’arrivo a Valencia, fa sapere Medici Senza Frontiere, è previsto per le 11 circa di domani, salvo variazione dovuta al cambiamento del tempo.

“Settimo giorno di navigazione dell’Aquarius: stiamo in prossimità di Maiorca e il mare è calmo. Le persone a bordo in questi giorni hanno navigato accanto a Sicilia, Sardegna, Corsica, ora le Baleari e ci continuano a chiedere: ‘quale sarà la nostra terra?'”, racconta Alessandro Porro, membro del team di soccorso della Sos Méditerranée, a bordo della nave che domani mattina – insieme alle navi Dattilo della Guardia Costiera e la Orione della Marina – sarà a Valencia.