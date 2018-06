Aprite gli ombrelli

(Fotogramma)

E’ tempo di aprire gli ombrelli. Metà giugno all’insegna dell’instabilità e pioggia in arrivo su quasi tutto il territorio nazionale: questo quanto spiegano gli esperti de ilmeteo.it, che prevedono per la giornata di oggi nuovi temporali al Centro-Nord, in Sardegna e annunciano la fine del bel tempo al Sud, con un peggioramento in serata a partire dalla Campania.

NORD – Ancora una giornata decisamente instabile su gran parte delle regioni, tende a migliorare entro sera al Nord-ovest, ma peggiora con temporali forti sull’Emilia-Romagna. Temperature ancora in calo.

CENTRO – Temporali e piogge previst e anche su regioni tirreniche, rilievi appenninici e aree adriatiche. Temperature in lieve calo.

SUD – Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso; entro sera peggiora a partire dalla Campania. Le temperature si mantengono in ogni caso stazionarie o calde.

ISOLE – Sulla Sardegna, tempo spiccatamente instabile, soprattutto sulle province settentrionali, e temperature in lieve calo. In Sicilia, invece, tempo ancora sereno o poco nuvoloso con temperature calde.