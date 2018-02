Con Apple Watch Series 3 e watch OS 4.2 è ora possibile monitorare anche le attività sportive di sciatori e snowboarder, grazie agli aggiornamenti di diverse app presenti su App Store.

watchOS 4.2 includeva una serie di nuove API per il tracciamento di sport come sci e snowboard, ma le prime app terze aggiornate con questa funzionalità sono arrivate solo oggi. Grazie a queste apo, gli utenti possono tenere traccia di diverse attività come discesa verticale, distanza, numero di piste, velocità media e calorie bruciate mentre.

Per monitorare queste attività, oltre all’integrazione delle nuove API di watchOS 4.2, è necessario avere un Apple Watch Series 3 in quanto dotato di altimetro incorporato.

I nuovi aggiornamenti delle app di terze parti abilitano quindi raccolta dei dati per gli sport invernali, dati che possono essere inseriti nel database HealthKit dell’utente.

Ecco le app che attualmente supportano le nuove API:

Le nuove app richiedono watchOS 4.2 e Apple Watch Series 3.