L’Apple Watch è ancora una volta protagonista di una storia a lieto fine, visto che il dispositivo ha salvato la vita ad una donna e alla figlia di 9 mesi.

La storia è stata raccontata dalla stessa Kacie Anderson, che alcune settimane fa fa ha subito un’esperienza non proprio felice: l’Apple Watch ha aiutato la donna a salvare la propria vita e quella di sua figlia di 9 mesi dopo un incidente stradale provocato da un guidatore ubriaco.

La Anderson ha utilizzato la funzione SOS del suo Apple Watch per chiamare il 911, dato che l’iPhone era stato sbalzato lontano dalla donna dopo l’incidente:

Quando è avvenuto l’impatto, tutto quello che era in auto è stato sbalzato da una parte all’altra. Ho sbattuto la testa sul volante, poi sul poggiatesta, di nuovo sul volante e infine sul finestrino. Per circa un minuto non sono stata cosciente e subito dopo vedevo tutto nero. Cercavo di trovare il mio iPhone per chiamare i soccorsi ma non riuscivo a trovarlo, così ho utilizzato la funzione SOS dell’Apple Watch.

La donna racconta di utilizzare da due anni l’Apple Watch soprattutto per monitorare le sue attività sportive, ma fino ad oggi non aveva mai avuto bisogno di utilizzare la funzione SOS. Fortunatamente, sfruttando questa opzione, la donna ha potuto chiamare tempestivamente i soccorsi. Le sue ferite erano molto gravi, e un ritardo nell’arrivo dei soccorsi avrebbe potuto avere conseguenze diverse. La donna, infatti, ha subito alcune fratture e una grave commozione celebrare che ha costretto la donna ad effettuare un drenaggio dalle orecchie e dal naso per diversi giorni. Fortunatamente, la figlia se l’è cavata solo con qualche livido.

“Sono stata fortunata ad avere l’Apple Watch” ha concluso la donna. “Senza questo dispositivo, non sarei riuscita a chiamare immediatamente i soccorsi”.

Negli Stati Uniti, la funzione SOS non solo chiama i soccorsi, ma mostra anche la posizione esatta di chi ha richiesto assistenza.