Nel 2014, il team WebKit di Apple rilasciò Speedometer, un tool di riferimento per gli sviluppatori che volevano testare la reattività delle web app. Poche ore fa, e a quasi quattro anni dalla prima versione, Apple ha rilasciato Speedometer 2.0 con numerosi miglioramenti.

Speedometer consente agli sviluppatori di simulare le interazioni degli utenti nelle webapp ed è utilizzato come “proxy per l’uso reale dei più popolari framework“. Nelle note di rilascio della versione 2.0, Apple nota che il mondo degli sviluppatori web è cambiato rispetto al 2014 e per questo lo Speedometer è stato notevolmente migliorato.

Speedometer 2.0 supporta i moderni Framework e le librerie JavaScript:

Negli ultimi tre anni, un numero crescente di siti nel mondo è stato scritto usando React, una libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente. Anche i derivati come Preact e Inferno sono diventati molto popolari. Speedometer 2.0 include i test sulle web app implementate utilizzando queste librerie. Sono presenti anche le voci che utilizzano React e Redux. Webpack e RollUp sono i popolari bundle dei moduli JavaScript frequentemente utilizzati con queste librerie e Speedometer 2.0 include l’output generato da questi strumenti.

Speedometer 2.0 include anche il supporto per ES2015, una versione più evoluta di JavaScript.

La nuova versione di Speedometer include anche una serie di altri cambiamenti.