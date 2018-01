Apple ha realizzato una nuova dashboard per i musicisti chiamata Apple Music for Artists, che consente di avere un’analisti approfondita sulle abitudini di acquisto e di ascolto degli utenti. E online è disponibile anche un nuovo spot dedicato ad Apple Music.

Al momento, la nuova dashboard Apple Music for Artists è disponibile per poche migliaia di artisti selezionati da Apple. Dopo la prima fase di test, il lancio ufficiale avverrà in primavera. L’interfaccia è semplice e pulita, con Apple che consentirà agli artisti di leggere molti più dati soprattutto sulle abitudini di ascolto e di acquisto su Apple Music e iTunes Store.

Ci saranno informazioni dettagliate anche sul numero di riproduzioni e spin, con possibilità di impostare il range di tempo che va dalle ultime 24 ore al lancio di Apple Music nel 2015.

Gli artisti saranno in grado di suddividere e analizzare i dati in molti modi, tra i quali troviamo mappa globale, età, sesso e altro ancora. Si possono esaminare ulteriormente i dati demografici degli ascoltatori per città, richiamando ad esempio quante volte le donne tra i 16 ei 24 anni a Los Angeles hanno ascoltato una canzone particolare.

Un’altra caratteristica interessante è quella che permette agli artisti di vedere i dati sulle loro tracce che sono incluse nelle playlist curate da Apple.

Apple ha realizzato anche un nuovo spot dedicato ad Apple Music, Rag’n’Bone Man: