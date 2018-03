A qualche ora di distanza dal contestuale rilascio di iOS 11.3 beta 6 ecco disponibile anche la beta 6 di watchOS 4.3 per gli sviluppatori.

Analogamente alle altre beta per sviluppatori vi ricordiamo come sempre che per poter avere accesso e installare le release per sviluppatori occorre essere regolarmente aderente al programma Apple Developer ed installare sul proprio dispositivo il relativo profilo che consente l’installazione in forma incrementale su Apple Watch. Per effettuare l’installazione sarà poi necessario recarsi dal proprio iPhone sull’applicazione Watch e dal menù generale recarsi nel sottomenù aggiornamento software.

Come di consueto desideriamo mettervi in guardia dall’installazione di tale release qualora non siate effettivamente sviluppatori; questo perchè una volta installata non è poi più consentito il rollback in caso di bug gravi che possono compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.

Al momento non si segnalano novità in termini funzionali ma solo i consueti bugfix e miglioramenti alle prestazioni del sistema operativo ma sarà come sempre nostra cura aggiornare tempestivamente in caso di nuove funzionalità degne di nota.