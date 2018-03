Nuova tornata di release beta in casa Apple che alle ore 18 ha rilasciato la beta 6 di iOS 11.3 destinata per il momento ai soli sviluppatori.

In qualità di developer beta vi ricordiamo che come sempre per poter applicare questo aggiornamento al vostro dispositivo è richiesta la sottoscrizione al programma Apple Developer così da poter scaricare questa nuova release in forma incrementale direttamente dal proprio iPhone nel menù dedicato agli aggiornamenti; come sempre vi ricordiamo che potrete aggiornare il vostro dispositivo scaricando il firmware direttamente dal developer center.

In questa nuova beta 6 non sembrano esserci novità di rilievo e come citato anche dal changelog di Apple ci si limita semplicemente ad introdurre nuovi bugfix e miglioramenti alle prestazioni del sistema operativo made in Cupertino. Il peso totale di questa nuova release se applicata in modo incrementale è di circa 76MB.

Come sempre provvederemo ad installare quanto prima questa nuova release e vi renderemo partecipi di eventuali novità attraverso costanti aggiornamenti di questo articolo.