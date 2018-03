Apple ha pubblicato una nuova pagina sul suo sito Web per evidenziare le funzionalità dei vari tool di controllo pensati per le famiglie e per la sicurezza degli utenti più piccoli che utilizzano i vari prodotti dell’azienda.

Il nuovo mini-sito utilizza il termine “Families“, proprio perchè dedicato all’utilizzo di iPhone, iPad, Mac e Apple TV in un ambiente formato da grandi e piccoli.

Apple suddivide la pagina in cinque sezioni principali (sei se si include una breve menzione del programma di formazione in azienda), offrendo suggerimenti e idee ai genitori su come sfruttare al meglio gli strumenti già presenti su iOS, macOS e così via.

Inoltre, Apple ricorda ai genitori che possono sorvegliare le attività dei loro figli abilitando restrizioni, controlli parentali e blocco degli acquisti in-app. È inclusa anche una menzione del meccanismo di restrizione di Safari, che consente a genitori di limitare i contenuti e le pagine web accessibili dai più piccoli.

Una seconda sezione riguarda la condivisione della posizione tramite Trova i miei amici. Apple spiega che l’app fornisce dati di posizionamento per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods. I possessori di tali dispositivi possono riprodurre suoni per trovare oggetti fuori posto come AirPods, o cancellare da remoto i dati di un dispositivo perso.

Family Sharing è l’argomento della terza sezione, che ricorda ai genitori che i familiari possono accedere alle stesse app, film, programmi TV, musica e libri. È inclusa anche una breve menzione del piano familiare di Apple Music, così come la condivisione dello storage iCloud che consente l’uso di calendari di famiglia, album fotografici e altro.

Apple mette in primo piano i suoi prodotti e servizi per la salute in una quarta sezione che offre suggerimenti su come evitare i problemi derivanti dalla “luce blu”, utilizzando le funzioni previste su iPhone e iPad, e su come ridurre le distrazioni con Do Not Disturb. Per quanto riguarda quest’ultima funzionalità, Apple afferma che gli adolescenti possono beneficiare della nuova funzione Non disturbare durante la guida, che disattiva i messaggi, le chiamate e le notifiche quando un iPhone determina che il suo proprietario sta guidando.

SOS Emergenze e Cartella Clinica sono inclusi anche nella sezione salute, come pure un link alla pagina Web di accessibilità realizzata da Apple.

Infine, Apple sottolinea il suo impegno per la privacy degli utenti.