Apple ha realizzato un video molto particolare, dedicato all’iPhone X e al riconoscimento facciale. E verso la fine si nota un piccolo bug di iOS 11…

In questo video dal tono simpatico, la protagonista si trova all’interno di una scuola quando all’improvviso, dopo aver attivato l’iPhone X tramite Face ID, inizia a sbloccare qualsiasi cosa con… il volto: armadietti, stanze chiuse, ripostigli. Tutto quello che è “chiuso” viene sbloccato dal suo volto.



Piccola curiosità. Come notato da The Verge, nel video si nota un bug presente su iOS 11 ormai da tempo e relativo alle notifiche. Lo avete scovato?

Notarlo non era facile, perchè il bug si vede per una frazione di secondo (intorno ai 00:50): il testo di dell’iMessage ricevuto dalla ragazza fuoriesce dalla “bolla” animata che si attiva quando il Face ID riconosce l’utente. Si tratta chiaramente di un bug minore già noto da tempo, ma vederlo anche in uno spot ufficiale dell’iPhone X fa sicuramente sorridere.

Speriamo che questi piccoli dettagli vengano corretti con futuri update…