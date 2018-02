Apple ha pubblicato una nuova pagina interamente dedicata alle app realizzate tramite ARKit, con l’obiettivo di far conoscere i migliori titoli in realtà aumentata.

ARKit è il framework rilasciato da Apple nel 2017 e interamente dedicato alla realtà aumentata. Gli sviluppatori hanno a disposizione una serie di strumenti per realizzare app AR in modo molto più semplice rispetto al passato. Malgrado ARKit, la diffusione di app di questo tipo sullo store non è ancora rilevante e i titoli interessanti sono davvero pochi. Anche per questo motivo, Apple sta ora pubblicizzando non solo le potenzialità di ARKit, ma anche le migliori app che utilizzano questo framework come IKEA Place, GE, American Airlines, My Very Hungry Caterpillar, Monster Park Complete Anatomy.

Apple vuole infatti che sempre più sviluppatori lavorino ad app AR di un certo livello, visto che per l’azienda la realtà aumentata può essere il futuro degli smartphone.