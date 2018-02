Per promuovere il servizio Apple Pay Cash e aumentarne l’utilizzo nei paesi dove è già possibile effettuare pagamenti perr-to-peer con la piattaforma Apple Pay, l’azienda di Cupertino ha inviato una e-mail agli utenti.

In questa e-mail, Apple promuove Apple Pay Cash come metodo di pagamento sicuro, facile e veloce per inviare e ricevere denaro da altri utenti che utilizzano dispositivi iOS:

Ora puoi utilizzare Apple Pay per inviare e ricevere pagamenti direttamente in Messaggi, o chiedendolo a Siri: dividi un conto, paga una babysitter, manda denaro a tuo figlio al college, ma assicurati che tu e i tuoi amici siate usando l’ultima versione di iOS

L’e-mai passa al dettaglio il servizio, facendo notare che Apple Pay Cash è integrato direttamente in iOS e che, pertanto, gli utenti non sono tenuti a scaricare app separate. Inoltre, è possibile utilizzare le carte già importate in Wallet.

Per effettuare il pagamento tramite Messaggi, basterà cliccare l’icona dell’App Store, selezionare Apple Pay dalle app, impostare l’importo da inviare, cliccare su Paga, selezionare la carta di pagamento e autenticarsi tramite Touch ID o Face ID. I soldi ricevuti su Apple Pay Cash possono essere utilizzati per fare acquisti tramite Apple Pay o possono essere trasferiti su un conto bancario.

Il processo di importazione richiede all’utente di verificare la propria identità con nome, indirizzo e numero di previdenza sociale. Il sistema funziona anche su Apple Watch con watchOS 4.2, ma inizialmente sarà limitato solo agli Stati Uniti.

Utilizzando una carta di debito, il trasferimento di denaro è gratuito. Se, invece, si utilizza una carta di credito, l’utente che invia il denaro pagherà una commissione del 3%.

Una sezione nella parte inferiore dell’e-mail fornisce una guida in tre passaggi che spiega come inviare e ricevere denaro in Messaggi da iPhone. Le istruzioni sono una versione abbreviata delle guide più dettagliate disponibili sulle pagine di supporto Apple.

Infine, Apple invita i clienti a effettuare l’aggiornamento a iOS 11.2, un requisito per accedere ad Apple Pay Cash in Messaggi.

Ricordiamo che al momento Apple Pay Cash non è attivo in Italia.