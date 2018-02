Apple è in trattativa con la Goldman Sachs per offrire nuove opzioni di finanziamento agli utenti che desiderano acquistare a rete iPhone, Apple Watch e altri dispositivi.

La volontà di Apple è quella di trovare un accordo con la Goldman Sachs per offrire ai clienti soluzioni migliori e più vantaggiose per acquistare i prodotti a rate. Al momento sono stati rivelati pochi dettagli e non si sa se Apple sostituirà del tutto gli attuali sistemi di finanziamento o aggiungerà quello offerto tramite Goldman Sachs.

Sono anche previste agevolazioni particolari negli USA per chi acquista un iPhone X, con un vero e proprio prestito gestito dalla Goldman Sachs, piuttosto che un finanziamento tramite carte di credito che spesso comporta elevati tassi di interesse.

Al momento, però, Apple e Goldman Sachs devono ancora ratificare l’accordo e non sappiamo se sarà esteso anche in Europa.