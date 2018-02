Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto in cui spiega che, a partire dal 25 maggio, terminerà il supporto per iTunes Store su Windows XP, Windows Vista e Apple TV di prima generazione.

Apple spiega che il 25 maggio saranno introdotti nuovi aggiornamenti di sicurezza che impediranno ai vecchi PC con Windows XP o Windows Vista di accedere ad iTunes Store. Il motivo è chiaro: Windows XP e Windows Vista non sono più supportati da Microsoft e quindi non è garantita la sicurezza per gli utenti. Inoltre, anche l’ultima versione di iTunes non è disponibile per questi due sistemi operativi.

In ogni caso, Apple spiega che gli utenti saranno comunque in grado di utilizzare iTunes sui propri PC, senza però alcun supporto da parte di Apple e senza la possibilità di accedere ad iTunes Store per effettuare nuovi acquisti o per riscaricare elementi già acquistati in passato.

Sempre dal 25 maggio, iTunes Store non sarà accessibile nemmeno sulla Apple TV di prima generazione. Anche in questo caso, la scelta è stata presa per motivi di sicurezza, visto che questo modello è stato dichiarato obsoleto nel 2015.