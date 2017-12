Deezer oltre ad offrire un ampio catalogo di musica offre anche i testi delle canzoni, per seguire le parole dei brani in riproduzione.

Qobuz non permette di integrare i propri brani musicali ma consente di acquistare musica proprio come su iTunes tramite il servizio di digital download, che consente di acquistare singoli o interi album nella stessa qualità di iTunes (AAC a 32kbps) oppure in qualità CD o in qualità Hi-Res fino a 24bit/192kHz (cosa che iTunes non permette di fare).

Tidal non permette di integrare i propri brani musicali, ma consente di acquistare musica proprio come su iTunes tramite il servizio Tidal Store, che consente di acquistare singoli o interi album nella stessa qualità di iTunes (AAC a 32kbps) oppure in qualità CD (cosa che iTunes non permette di fare).

Spotify e Apple Music consentono di integrare i loro cataloghi con le proprie tracce personali. Con Spotify, è possibile aggiungere file musicali dal computer, e aggiungerli alle playlist per ascoltare i brani in streaming. Con Apple Music, tutta la musica caricata sul proprio account in iTunes nel corso degli anni sarà disponibile su tutti i dispositivi con accesso a Apple Music.

Il catalogo di Apple Music, denominato “Apple Music Library”, include la stessa musica che si trova su iTunes, solo che invece di acquistarla si può ascoltare liberamente in streaming o scaricare offline (fino a quando si paga l’abbonamento). Tuttavia, non è chiaro se sarà possibile fare lo streaming letteralmente di qualsiasi brano o ci saranno limitazioni – ricordiamo che alcuni artisti come Taylor Swift sono assenti dal catalogo di Spotify e altri servizi di streaming, perchè non sono favorevoli con questo tipo d fruizione della musica.

Apple Music include tutto il catalogo musicale di iTunes in streaming, forse il catalogo più completo in assoluto. Apple Music probabilmente riuscirà ad avere tracce esclusive grazie ad accordi con le etichette discografiche e musica di artisti senza etichetta che potranno pubblicare la loro musica attraverso il servizio. Entrambi i servizi hanno un catalogo ricco di musica per soddisfare ogni gusto musicale, ma c’è la possibilità che Apple Music avrà più musica, soprattutto da artisti emergenti.

Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Google Play Musica e altri sono i servizi di ‘musica on demand’ disponibili in Italia, ma quale scegliere in base alle proprie esigenze sia dal punto di vista della qualità che del portafogli? Cerchiamo di confrontare Apple Music con Spotify e altri servizi popolari, anche se è Spotify attualmente il servizio leader della musica in streaming e, nel suo mercato, è forse il servizio più completo. Diciamo subito che per gli audiofili nè Apple Music nè Spotify sono il servizio ‘perfetto’, poichè ad oggi solo Tidal e Qobuz offrono audio in qualità CD, streaming di audio lossless in FLAC, ma questi mancano di altre caratteristiche importanti.

Radio

Tidal, Spotify e Apple Music integrano funzioni di radio, ma differenti. Apple Music è… ‘radio 24/7 da tutto il mondo’ con il nuovo canale Beats 1, che trasmette globalmente da tutto il mondo. Apple offrirà una diretta radio 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con stazioni che sono a cura di persone reali, niente sarà automatizzato. Vere e proprie radio esclusive da ascoltare in oltre 100 paesi. Apple Music include anche una sezione Radio, che offre la musica in base al genere che piace all’utente, playlist create da esperti musicali. E’ possibile saltare i brani che non piacciono, così da personalizzare la stazione col passare del tempo.

Spotify, Tidal, Deezer e Qobuz non hanno radio in diretta. Invece, è possibile creare stazioni basate sugli artisti preferiti, generi, canzoni, playlist o album. Queste stazioni radio sono on-demand, playlist senza fine che si possono riprodurre in qualsiasi momento. Su Spotify è possibile saltare i brani che non piacciono, così da personalizzare la stazione col passare del tempo.

Deezer offre il servizio Flow che è una specie di radio, un flusso continuo di musica scelta sulla base dei propi gusti personali.

Scoprire nuova Musica

Forse unica caratteristica comune a tutti i servizi di streaming è dare la possibilità agli utenti di scoprire nuova musica, cosa che non può mancare. Tidal, Spotify e Apple Music fanno lo stesso, anche se in modo leggermente diverso.

Apple Music utilizza la tecnologia di raccomandazione Beats Music per imparare quello che all’utente piace ascoltare, quali sono i suoi gusti musicali, per trovare sempre nuovi suggerimenti. È possibile scegliere gli artisti e generi preferiti quando si installa l’app e poi tramite la sezione “For You” si riempirà di raccomandazioni che cambiano di continuo, mano a mano che si ascolta la musica. Apple, per evidenziare la sua volontà di essere differente dalla concorrenza, dice che non basta usare un algoritmo per creare queste raccomandazioni, e per questo utilizza anche persone umane reali per curare le playlist e selezionare la musica.

Le raccomandazioni di Spotify hanno una tecnologia meno avanzata, e principalmente per la scoperta di nuova musica bisogna affidarsi alla sezione ‘Naviga’ dove ci sono le classifiche musicali, l’elenco delle nuove uscite, e playlist di Generi e Mood.

Curation è l’anima di ogni playlist creata su Apple Music. Apple ha detto di aver assunto gli esperti di musica di maggior talento di tutto il mondo per far loro creare le playlist perfette in base alle proprie preferenze, playlist che diventano migliori più si ascolta la musica. La sezione “For You” di Apple Music fornisce un mix di nuovo album, nuove uscite e nuove playlist, che sono state personalizzati per l’utente.