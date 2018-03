Oltre a parlare dei contenuti video originali a cui sta lavorando Apple, Eddy Cue ha anche svelato gli ultimi dati su Apple Music durante l’intervento alla SXSW

Il Senior VP Internet Software and Services di Apple Eddy Cue fa sapere che il servizio di streaming musicale dell’azienda ha ora 38 milioni di abbonati. Inoltre, Apple Music ha guadagnato 2 milioni di nuovi abbonati in poco più di un mese, segnando un nuovo record per l’azienda. A questi, vanno aggiunti 8 milioni di persone he stanno attualmente ascoltando Apple Music in prova gratuita.

Sommando i numeri di Apple Music e Spotify, Cue fa notare che in totale ci sono più di 100 milioni di abbonati a pagamento (gli ultimi dati pubblicati da Spotify parlano di 71 milioni di utenti paganti). Partendo da questo numero, il dirigente Apple fa notare che c’è ancora molto spazio per crescere, dato che ci sono circa due miliardi di persone che potrebbero potenzialmente abbonarsi ai vari servizi di musica streaming. Cue ha anche aggiunto che più di mezzo miliardo di utenti accede all’App Store ogni settimana e tutti questi sono potenzialmente pronti per un abbonamento ad Apple Music.

Cue ha poi detto che, al momento, Apple è più preoccupata per i diritti d’autore degli artisti: “La vera opportunità per la musica non sono Spotify, Apple Music o le case discografiche, ma gli artisti. Dobbiamo preoccuparci di come distribuire la loro musica in tutto il mondo e di come ripagarli per questo. Dobbiamo tutti cercare una soluzione per garantire maggiori guadagni agli artisti che portano la loro musica sui servizi streaming”.