L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta costruendo un museo e tra i diversi oggetti legati al cinema che saranno esposti è stato annunciato che ci sarà un Apple iPhone 5s. Perchè?

Un Apple iPhone 5s è stato usato dal regista Sean Baker per girare nel 2014 il film Tangerine, con Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian tra i protagonisti. Tangerine è stato un successo al Sundance Film Festival e al botteghino ha incassato un totale che è sette volte il budget usato per filmarlo.

L’Apple iPhone 5s sarà collocato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (dietro la Cerimonia degli Oscar) nel suo museo in costruzione – una struttura di 300.000 piedi quadrati – accanto a materiale che è stato recuperato dopo essere stato utilizzato nelle riprese di alcuni film storici come Il mago di Oz e Alien.

L’iPhone 5s fa parte della settima generazione di smartphone Apple, successore dell’iPhone 5 e presentato il 10 settembre 2013 con l’iPhone 5c. IPhone 5S è simile al suo predecessore e si differenzia per componenti hardware aggiornati – è stato il primo smartphone al mondo a utilizzare una CPU da 64 bit – e anche per essere stato il primo melafonino con il tasto home chiamato Touch ID, un tasto fisico con integrato un lettore di impronte digitali, utile per sbloccare il device appoggiando il dito su di esso (previa registrazione iniziale).

L’Academy ha pubblicato un video per annunciare la decisione di avere nel museo l’iPhone 5s utilizzato per filmare Tangerine, video in cui vediamo i luoghi delle riprese del film. Con lo smartphone il regista ha utilizzato anche un adattatore anamorfico Moondog Labs per avere il rapporto di aspetto 2.35:1. Per montare il film, il regista Sean Baker ha utilizzato l’app Filmic Pro che gli è costata 8 dollari ottenendo un file compresso in H.264 MPEG4 HD di risoluzione 1080p a 25 frame per secondo.