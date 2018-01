Come riportato da Variety, Apple subentrerà alla HBO nella locazione di una struttura a Culver City in California. Questa sede sarà utilizzata dai team che si occupano dei contenuti video originali su cui Apple sta puntando sempre di più.

La scelta di Culver City non è casuale. La città californiana da 38.000 abitanti è un centro residenziale e industriale, ma soprattutto è sede dei quartieri generali di diverse case dello spettacolo che producono serie televisive e film per il cinema come MGM Studios e Sony Pictures Entertainment.

La struttura nella quale subentrerà Apple era stata scelta dalla HBO, ma il contratto di locazione è terminato e non è stato confermato. Si tratta di un edificio da quasi 12.000 metri quadrati, che andrà ad ospitare tutti gli uffici e i team creativi Apple che si occupano di contenuti video originali.