Apple investe ancora una volta in servizi dedicati ai lettori, acquisendo la piattaforma Texture che opera da anni negli USA.

L’annuncio è stato dato da Eddy Cue, Senior VP Internet Software and Services in Apple: “Siamo entusiasti che in Apple sia entrata Texture, con tutto il suo impressionante catalogo di riviste pubblicate dai principali editori del mondo. Ci impegniamo sempre di più a fare del giornalismo di qualità e di offrire notizie da fonti affidabili, così da permettere alle riviste di continuare a realizzare contenuti coinvolgenti per gli utenti”.

Conosciuto in precedenza come Next Issue, Texture permette di pagare una quota mensile per poter leggere oltre 200 riviste in digitale su iPhone e iPad.

“Sono elettrizzato dal fatto che Next Issue Media e la sua pluripremiata app Texture vengano acquisite da Apple“, ha dichiarato John Loughlin, CEO di Texture. “Il team di Texture e i suoi attuali proprietari, Conde Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media e KKR, non potrebbero essere più contenti ed entusiasti di questo sviluppo: non potremmo immaginare una casa migliore per noi”.

L’app Texture (disponibile solo negli USA) è gratuita, con due tipi di abbonamento. Il primo costai 9,99 dollari al mese offre una scelta tra oltre 200 titoli mensili, mentre con 14,99 dollari vengono inclusi anche alcuni settimanali, come People, Entertainment Weekly, Time e altri.

I termini dell’accordo non sono stati resi noti.