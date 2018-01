Variety riporta che la nuova serie TV di fantascienza scritta da J.J. Abrams ha suscitato l’interesse della HBO e della Apple, entrambe interessate ad acquistarne i diritti in esclusiva.

La serie TV a tema fantascientifico si concentra su una battaglia che gli uomini intraprendono contro una forza mostruosa e opprimente. La sceneggiatura è piaciuta molto sia alla HBO che ad Apple, tanto che presto potrebbero arrivare le prime offerte economiche a J.J. Abrams.

Secondo Variety, si è aperta una vera e propria guerra a suon di offerte tra HBO ed Apple per accaparrarsi i diritti su questa serie TV. Abrams sarà anche il produttore esecutivo, insieme a ben Stephenson e alla Warner Bros. Television.

Apple ha messo da parte un miliardo di dollari per produrre e offrire serie originali sui propri canali streaming nel 2018, e una serie TV firmata J.J. Abrams potrebbe essere la ciliegina sulla torta…

Apple sta infatti lavorando a diversi altri contenuti , compresa una rivisitazione della serie di fantascienza di Steven Spielberg del 1985 “Amazing Stories”, uno space drama ancora senza titolo sviluppato da Ronald D. Moore (noto per “Battlestar Galactica), una serie drammatica anch’essa senza titolo con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, “Are You Sleeping“, un thriller psicologico con Octavia Spencer, la docu-serie “Home“ dedicata alle case più belle del mondo e “See“, una serie TV drammatica ambientata nel mondo del futuro, con sceneggiatura scritta dal candidato Oscar Steven Knight già noto per la serie Peaky Blinders