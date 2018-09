Apple, cosa bolle in pentola?

(FOTOGRAMMA)

Grande attesa Apple. Dopo la diffusione degli inviti per l’evento del 12 settembre a Cupertino, in California – ora annunciato ufficialmente con il claim ‘Gather Round’ (riunirsi, convergere) scritto in oro su sfondo nero sull’invito – come sempre in questi casi, si rincorrono voci e rumors su quali prodotti saranno presentati. Come ogni anno, a metà settembre potrebbero arrivare nuovi iPhone e – secondo diverse testate hi-tech – qualche novità per Mac e Apple Watch ma anche per iPad Pro, MacBook Air e Mac mini Pro.

Nulla di ufficiale, naturalmente, ma negli ultimi mesi si è parlato spessissimo di tre nuovi iPhone: forse un aggiornamento per il modello X – senza toccarne il design – e qualche stravolgimento per i modelli classici che potrebbero trovarsi cambiati, ereditando caratteristiche dallo stesso iPhone X.

E la versione ‘low cost’? A maggio si parlava di sbarco nei prossimi mesi. Considerando che gli ultimi modelli sono arrivati proprio in autunno (iPhone 8 e 8 Plus a fine settembre e l’iPhone X a novembre), staremo a vedere. Nonostante alcune voci abbiano indicato uno slittamento dovuto ad alcuni problemi nella produzione dello schermo LCD da 6.1 pollici previsto per uno dei modelli (il cosiddetto ‘low cost’, per alcuni identificabile come iPhone 9) a cui si dovrebbero accompagnare poi i due iPhone ‘premium’ con schermi OLED (Organic Light Emitting Diode) da 6.5 e 5.8 pollici e processore di nuova generazione A12.

Cosa bolla in pentola, dunque? Poche ore e lo scopriremo, anche in diretta streaming, seguendo mercoledì l’Apple Special Event: “From the Steve Jobs Theater. Watch live at 10 a.m.”. Stay tuned.