Non è ormai un segreto che Apple stia lavorando a dei dispositivi hardware per la realtà aumentata, come più volte ha fatto intendere più o meno esplicitamente anche il CEO Tim Cook. L’ultimo brevetto scoperto da Slasshgear ci dà qualche indizio su cosa Apple potrebbe realizzare in futuro.

Uno degli obiettivi che trapela da questo brevetto è quello di creare dei visori molto più comodi e e leggeri di quelli attualmente esistenti in commercio. Nel testo si legge che “... se non si presta attenzione, un display montato sulla testa potrebbe essere faticoso e ingombrante da indossare, oltre che scomodo per un uso prolungato“.

Per questi motivi, Apple propone di utilizzare quello che viene definito un sistema catadiottrico.

Questo sistema utilizza specchi e lenti curve per combinare rifrazione e riflessione in un unico sistema. Si tratta di una soluzione già utilizzata in maniera diversa su telescopi ottici, microscopi e teleobiettivi. Utilizzando tale sistema, Apple potrebbe essere in grado di eliminare le lenti di ingrandimento utilizzate negli auricolari VR standard, andando quindi a ridurre peso e dimensioni del dispositivo.

Ovviamente, questo brevetto riguarda solo le basi di un possibile e futuro visore Apple. Al momento, comunque, un non ci sono indizi sull’imminente rilascio di un hardware di questo tipo da parte dell’azienda.