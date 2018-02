Nel primo trimestre fiscale del 2018, Apple ha aumentato i suoi investimenti in ricerca e sviluppo, spendendo oltre 3.4 miliardi di dollari in nuove assunzioni e iniziative pensate per “mantenere la società competitiva in un mercato tecnologico dal ritmo serrato“.

L’investimento di 3.4 miliardi di dollari ha rappresentato il 4% delle vendite nette della società nell’ultimo trimestre del 2017 (corrispondente al Q1 2018 fiscale). Si tratta di un aumento di 536 milioni di dollari rispetto ad un anno fa.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo riguardano sia le nuove assunzioni, sia le spese relative alle attività specifiche su futuri prodotti e servizi. Chiaramente, Apple non fornisce i dettagli sui progetti che sono oggetto di questi investimenti, ma di sicuro parte di questi soldi sono destinati anche ai contenuti video originali a cui l’azienda sta lavorando, oltre alle tecnologie di realtà aumentata e al Progect Titan per la guida automatica.

Entro la fine del 2018, Apple potrebbe arrivare a spendere oltre 10 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.

Accanto agli investimenti interni, Apple continua ad acquisire anche aziende e tecnologie esterne. Luca Maestri fa sapere che nel 2017 sono state acquisite 19 piccole società da parte di Apple.