A partire dalla settimana prossima, il giornalista Alex Gale inizierà a lavorare come nuovo responsabile editoriale per Apple Music.

Gale è uno dei giornalisti di musica più importanti degli Stati Uniti, che in passato ha lavorato per Billboard, Complex, Vibe e XXL. In Apple, sarà responsabile editoriale sotto la direzione di Jen Robbins.

Il suo compito sarà quello di supervisionare i contenuti scritti su tutte le piattaforme musicali di Apple, incluse Beats 1 e iTunes. Gale si occuperà anche della gestione di alcuni progetti video.