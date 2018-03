Apple ha assunto Gail Hunter, attuale responsabile degli eventi dei Golden State Warriors, come prossimo direttore di tutti gli eventi organizzati dall’azienda.

I Golden State Warriors, tra le più importanti squadre dell’NBA, hanno confermato che Gail Hunter lascerà presto l’incarico di “president of public affairs and event management” per passare ad Apple. Nell’azienda di Cupertino, Hunter sarà proprio il direttore e responsabile degli eventi organizzati da Apple.

Hunter ha iniziato a lavorare per i Warriors nel 2012, dopo un periodo di quasi 13 anni come SVP marketing della NBA. In precedenza, aveva lavorato due anni presso i Seattle Mariners e sette anni presso la MLB in ruoli simili legati al marketing e alla gestione degli eventi.

Hunter è stato assunto dai Warriors per guidare gli importanti progetti e tutti gli eventi organizzati nella Chase Center Arena, struttura polifunzionale da 1 miliardi di dollari.

Gail Hunter inizierà a lavorare in Apple a partire dal 19 marzo e il suo primo grande lavoro sarà organizzare al meglio la prossima WWDC che inizierà il 4 giugno.