Pochi giorni dopo l’entrata ufficiale dell’HomePod nel mercato degli speaker intelligenti, gli acquirenti hanno notato un possibile problema causato dal nuovo altoparlante smart di Apple: potrebbe rovinare il legno.



Dopo aver elogiato l’HomePod per la qualità sonora, arriva una notizia dai colleghi di 9to5mac nel quale Apple ha ammesso a Wirecutter che la base di HomePod potrebbe lasciare dei residui su alcune superfici in legno.

Stando alle parole di Apple “i segni possono migliorare diversi giorni dopo che lo speaker è stato rimosso dalla superficie in legno” e suggerisce che, se non dovesse funzionare bisognerebbe “provare a pulire la superficie come consigliato dal produttore del mobile“.

Apple ha poi aggiornato la pagina di supporto dedicata all’HomePod, spiegando che: “Non è insoluto che gli altoparlanti con base in silicone antivibrante lascino segni delicati su alcune superfici in legno”.

Questo articolo è un avvertimento per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare o intendono posizionare l’HomePod su delle superfici in legno.

Tolto questo sassolino dalla scarpa, l’HomePod ha ricevuto recensioni incredibilmente positive a partire dagli audiofili per finire ai revisori tecnici: l’unico neo è che Siri non è ancora alla pari degli altri assistenti virtuali negli speaker intelligenti. Per avere altre informazioni e considerazioni sul nuovo speaker di Apple potete ascoltare il nostro ultimo PodCast!