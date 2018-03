Apple ha condiviso con i propri affiliati i nuovi asset per la promozione dei contenuti presenti su iTunes e Apple Music.

Dopo l’aggiornamento del logo MFi, Apple ha ora rimodernato anche gli asset dedicati alla promozione dei contenuti presenti su iTunes Store e Apple Music. Questi asset possono essere utilizzati dagli affiliati ai rispettivi programmi, che ora hanno a disposizione contenuti con design più minimal e moderno.

La modifica riguarda sia iTunes Store:

… che Apple Music:

In particolare, il nuovo logo di iTunes Store è ora rappresentato da una stella, come l’icona dell’app iOS, mentre prima era identificato con il logo Apple. Tale icona può essere utilizzata come badge anche sui social network e nelle app degli affiliati.

Come promemoria, Apple ricorda agli affiliati che le tariffe delle commissioni di iTunes Music saranno ridotte al 2,5%, mentre quelle di Apple Music aumenteranno a partire dal 5 aprile 2018. Per Apple Music è prevista una commissione del 100% sul primo mese pagato da un utente.

Infine, Apple sta estendendo l’utilizzo della nuova piattaforma “Apple Music for Artists” ad un numero maggiore di artisti, dopo una prima fase di test iniziata alcuni mesi fa su poche migliaia di account. Con questa piattaforma, gli artisti leggere molti più dati soprattutto sulle abitudini di ascolto e di acquistosu Apple Music e iTunes Store. Ci saranno informazioni dettagliate anche sul numero di riproduzioni e spin, con possibilità di impostare il range di tempo che va dalle ultime 24 ore al lancio di Apple Music nel 2015.

Gli artisti saranno in grado di suddividere e analizzare i dati in molti modi, tra i quali troviamo mappa globale, età, sesso e altro ancora. Si possono esaminare ulteriormente i dati demografici degli ascoltatori per città, richiamando ad esempio quante volte le donne tra i 16 ei 24 anni a Los Angeles hanno ascoltato una canzone particolare.

Il servizio mapperà anche la posizione in cui gli ascoltatori stanno ascoltando il brano, per vedere le tendenze in vari paesi, e fornirà indicazioni su come viene avviata una canzone (ad esempio tramite discovery weekly o Beats 1).

Maggiori info sono disponibili qui.