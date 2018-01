Secondo Variety, Apple avrebbe firmato un nuovo accordo per un ulteriore show televisivo che sarà disponibile nel proprio catalogo. Si tratta del documentario “Home”.

Questa docu-serie offrirà uno “sguardo mai visto prima all’interno delle case più straordinarie realizzate in tutto il mondo“. Lo show andrà ad approfondire le idee di veri e propri visionari dell’architettura, che hanno realizzato strutture originali e particolari. Home si concentrerà molto sul design e sull’architettura, con interviste ad esperti del settore.

La docu-serie sarà formata da 10 episodi di un’ora ciascuno e verrà prodotta da Matt Tynauer e Corey Reese della Altimeter Films.

“Home” è la prima serie in stile documentario sui cui Apple sta lavorando sotto la guida di Jamie Erlicht e Zack Van Amburg, i due ex dirigenti Sony che l’azienda ha assunto lo scorso giugno proprio per realizzare sempre più contenuti video originali.

Apple sta lavorando a diversi altri contenuti oltre a “Home”, compresa una rivisitazione della serie di fantascienza di Steven Spielberg del 1985 “Amazing Stories”, uno space drama ancora senza titolo sviluppato da Ronald D. Moore (noto per “Battlestar Galactica), una serie drammatica anch’essa senza titolo con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, e “Are You Sleeping“, un thriller psicologico con Octavia Spencer.