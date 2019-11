“Aiutateci a trovare Ilenia”. E’ l’appello dei familiari di Ilenia Cucchi, 22enne che da più di una settimana risulta irreperibile a Barcellona. “Spero che qualcuno di voi possa aiutarci, stiamo cercando disperatamente la sorella di mio marito che non si trova più, e non risponde più al telefono, dei suoi amici ci hanno detto che che aveva preso una ‘brutta strada’, l’ultima volta che è stata vista è stato più di una settimana fa a Calle Ferlandinia, abbiamo già provveduto a fare la denuncia di scomparsa qui in Italia, e a contattare la Farnesina, lei si chiama Ilenia Cucchi ha 22 anni”, scrive Ramona Pisani, pubblicando il post sulla pagina Facebook ‘Italiani a Barcellona’ e aggiungendo i recapiti telefonici a cui indirizzare eventuali segnalazioni.

