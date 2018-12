Appello di Raggi alle regioni: Aiutateci con i rifiuti

(Afp)

Virginia Raggi chiede aiuto sui rifiuti dopo l’incendio scoppiato al Tmb Salario. “Voglio lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre Regioni – ha detto la sindaca di Roma – a collaborare in questo momento per supportare Ama alla vigilia di Natale e per risolvere temporaneamente e nel più breve tempo possibile la situazione’’.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa , in conferenza stampa in diretta Facebook dal Tmb Salario, si è unito all’appello di Raggi sottolineando: “Adesso affrontiamo immediatamente il picco natalizio della produzione dei rifiuti“. “Anche io- ha aggiunto – faccio un appello a tutte le Regioni”.

Ilaria Fontana e Paola Nugnes, capigruppo della Commissione Ambiente di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle insieme ad Alberto Zolezzi, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle Camera, spiegano: “La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto la disponibilità temporanea di altre città del Lazio ed a tutte le Regioni per sostenere momentaneamente la Capitale ferita da questo incendio alla vigilia delle festività di Natale”. Roma “non può essere lasciata sola”, sottolineano i pentastellati.