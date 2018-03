Appello delle Ong: c'è una sola nave di soccorso in mare

Appello al governo italiano e all’Unione europea delle Organizzazioni umanitarie dopo il sequestro da parte della Procura di Catania della nave della Proactiva Open Arms con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Da oggi, a soccorrere i migranti che si mettono in mare, c’e’ solo la Aquarius di Sos Mediterranee. “Siamo l’unica nave di una Ong in zona – dicono – Compromettere le operazioni di soccorso equivale a mettere in pericolo vite. Sox Mediterranee si appella ancora una volta all’Unione europea affinche’ le persone non muoiano in mare o vengano riportate in Libia dove rischiano la vita. La responsabilita’ dell’Europa è più che mai in gioco”.

Anche Medici senza frontiere si appella al governo italiano e agli altri governi europei e condanna tutte le azioni che ostacolano i soccorsi salvavita nel Mediterraneo centrale e riportano le persone in Libia.

“Il caso del sequestro della nave di Proactiva, Open Arms, da parte delle autorità italiane, dopo il soccorso e lo sbarco di 216 persone, è l’ultima di una lunga serie di azioni attuate per ostacolare le ONG impegnate nell’azione salvavita in mare – dice Annemarie Loof, responsabile delle operazioni di MSF -. C’è un preoccupante livello di collaborazione tra i governi europei e la Guardia costiera libica, dall’aver fornito formazione e risorse materiali, all’aver aperto per la Guardia costiera libica la strada delle acque internazionali, con l’obiettivo di riportare le persone in Libia.”

“Vediamo un’allarmante tendenza da parte del governo italiano e di quelli europei, che stanno cercando di criminalizzare e fermare le ONG, compresa MSF, nelle loro attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo” ha detto Loris De Filippi, presidente di MSF. “Dall’estate 2017 le autorità italiane, supportate dall’Unione Europea, hanno ostacolato sempre di più l’azione delle ONG nel salvare vite in mare: da un mal concepito Codice di condotta, a investigazioni giudiziarie strumentalizzate dalla politica, che hanno alimentato il sospetto verso le ONG e colpito la loro capacità di continuare il proprio lavoro”.

E mentre si attende la decisione del gip di Catania Nunzio Sarpietro sulla richiesta di convalida del sequestro della nave spagnola, il fondatore di Proactiva Open Arms Oscar Camps e’ a Roma per incontrare il team legale che lo assistera’ nell’inchiesta catanese. ” L’Italia – dice – è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per aver fatto riportare indietro dei migranti da una motovedetta libica. Se lo avessimo fatto noi sarebbe stata un’altra condanna per l’Italia e invece di ringraziarci ci puniscono”.