“In meno di 48 ore riapro”. E’ quanto scrive in un post su Facebook Gino Sorbillo, titolare dell’omonima pizzeria di via dei Tribunali a Napoli, pubblicando una foto con il cartello ‘aperti dopo la bomba’ in riferimento all’esplosione, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì. “Nonostante le cattiverie, la gelosia e la violenza ancora una volta trovo la forza di rialzarmi per dare un segnale forte a tutto il settore commerciale e sociale di forza e determinazione – sottolinea -. Non mi piango addosso, sono demoralizzato e perplesso, ma non perdo la fiducia verso le istituzioni e le forze dell’ordine che amo”. “È stata questa un’altra esperienza di vita, forse avete un po’ bisogno di me, attraverso me trovate la forza e lo stimolo”, ma “vi confido che anche io ho bisogno di voi…” invitando tutti a restare “uniti” per fare “rete” e “denunciare”. “Solo così possiamo farcela” conclude.

Ieri l’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha promesso di andarlo a trovare alla riapertura. “Ha energia e coraggio” ha detto il vicepremier, parlando di Gino Sorbillo, sottolineando come svolga “un ruolo non solo economico ma anche sociale”.

