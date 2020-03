Francesco Renga annuncia l’aperitivo con gli occhiali, una diretta Instagram per farsi compagnia nei giorni di emergenza Coronavirus.

Francesco Renga lancia un’iniziativa speciale per contrastare il Coronavirus: l’aperitivo con gli occhiali. Il noto cantautore bresciano ha voluto partecipare al progetto #iosuonodacasa e #acasaconvoi, ma regalando ai fan qualcosa di diverso.

Niente musica. O almeno niente concerti veri e propri, ma una serie di appuntamenti imperdibili per chiacchierare, farsi compagnia e sentirsi più vicini in questo momento molto difficile.

Francesco Renga: aperitivo con gli occhiali su Instagram

S’intitola Aperitivo con gli occhiali l’appuntamento speciale che Renga ha voluto annunciare a tutti i suoi fan su Instagram.

Questo il suo messaggio: “In questi giorni molto difficili, in cui dobbiamo stare a casa, ho pensato che sarebbe bello farci compagnia. Da domani Aperitivo con gli occhiali, farò qualche diretta Instagram per fare due chiacchiere con voi e sentirci più vicini anche se lontani. Ecco gli appuntamenti, vi aspetto: venerdì 13 marzo ore 18.30; domenica 15 marzo ore 18.30; martedì 17 marzo ore 18.30; giovedì 19 marzo ore 18.30“.

Ecco il post di Renga:

Francesco Renga: raccolta fondi per Brescia

In questi giorni Francesco ha dato il suo appoggio ad AiutiAMObrescia, la raccolta fondi promossa dal Giornale di Brescia e dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus per aiutare gli ospedali bresciani ad acquistare i respiratori necessari per contenere l’emergenza Coronavirus.

Una bellissima iniziativa da parte del cantautore lombardo, che ha voluto far sentire la sua vicinanza alla propria città, contribuendo in maniera concreta a far sì che quest’emergenza sanitaria possa rientrare o rimanere comunque gestibile dagli operatori.

L’artista sottolinea tra l’altro come si possa mantenere l’anonimato per quanto rigaurda la donazioni, che sono pubblicate sul Giornale di Brescia.