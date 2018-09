Un ragazzo di 13 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il giovane a bordo di una bici si è scontrato frontalmente con un’auto sulla strada verso il Castello di Quart, in frazione Rochet di sopra.

Sul luogo dello scontro è intervenuta la polizia stradale che sta effettuando i rilievi. Dai primi accertamenti sembra che il ragazzino in bici fosse in discesa, poi il violento impatto contro l’auto che procedeva in direzione opposta