Sono stati arrestati dai carabinieri i quattro presunti autori dell’omicidio di Sesto Grilli, l’anziano che fu assassinato, imbavagliato e legato la notte del 17 marzo 2019 a San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino). I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino e del Nucleo operativo della compagnia di Fano, all’alba dell’1 maggio, con una operazione svolta a Pesaro e nei comuni di San Pietro in Casale (Bologna) e Melissa (Crotone), hanno individuato e catturato i quattro in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pesaro. I quattro arrestati sono tutti originari della Calabria, ma da tempo residenti nelle Marche e in Emilia Romagna.

Fonte