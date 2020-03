72° meeting annuale

I nostri nonni o i genitori anziani dormono troppo e regolarmente anche di giorno? Un’eccessiva sonnolenza diurna e la mancanza di forze ed energia potrebbero essere la spia che qualcosa che non va. O meglio, il campanello d’allarme di un maggiore rischio di sviluppare successivamente patologie come diabete, ipertensione e altri problemi cardiaci. A mostrarlo è uno studio verrà presentato aldell’American Academy of Neurology.

Lo studio

I ricercatori hanno coinvolto quasi 11mila persone, di cui circa 3.700 con più di 65 anni. Lo studio si è basato su due interviste telefoniche ai partecipanti, svolte a distanza di tre anni l’una dall’altra. Le domande riguardano le abitudini del sonno, da quanto si dorme di notte e di giorno alla qualità del riposo all’eventuale presenza di apnee notturne, un parametro di cui gli scienziati hanno tenuto conto per svolgere correttamente l’indagine.

L’eccessiva sonnolenza diurna

In particolare, gli scienziati hanno preso in considerazione la presenza di un’“eccessiva sonnolenza diurna”, o excessive daytime sleepiness” (EDS), un sintomo medico in cui la persona ha un sonno persistente anche di giorno, spesso associato a mancanza di energia, nonostante abbia riposato un numero adeguato di ore durante la notte. In generale a tutte le età è noto che questo disturbo può anche essere il segnale di una patologia sottostante, importante da scoprire, come la narcolessia o una sindrome delle apnee notturne. E oggi emerge che anche da solo, in età anziana, potrebbe essere in qualche modo associato ad altre patologie.



Sonno, cuore e metabolismo

Dall’indagine è emerso che circa il 23% degli over 65 – 840 persone – ha riportato di dormire anche di giorno e rientra nei criteri medici di una “eccessiva sonnolenza diurna” – excessive daytime sleepiness” (EDS). E fra questi partecipanti, il 41% ha riferito che la sonnolenza risulta essere un problema cronico. I criteri si basano su specifici questionari standard per valutare le caratteristiche del sonno. Lo studio ha dimostrato, a livello statistico, che tutte le persone over 65 che hanno una sonnolenza diurna eccessiva hanno anche un rischio più che doppio, circa 2,3 volte più alto, di sviluppare diabete o ipertensione entro i tre anni successivi, 2 volte più alto di un cancro, e ben 2,5 volte maggiore di una malattia cardiaca, il tutto sempre a distanza di tre anni.



Troppo sonno, un legame con cancro e artrite?

In particolare un gruppo (circa il 6,2%) di partecipanti che già nella prima intervista ha dichiarato di dormire spesso anche di giorno ha avuto una diagnosi di diabete entro 3 anni. Mentre fra chi non ha questi problemi di sonno la percentuale scende al 2,9%. Ma anche il rischio di cancro sembra leggermente più alto fra chi ha una sonnolenza diurna eccessiva: il 2,4% ha sviluppato un tumore a tre anni di distanza, contro lo 0,8% di chi non ha necessità di dormire anche di giorno.

Sempre dall’indagine è emerso che chi, soltanto nella seconda intervista, dunque nel secondo step dello studio, ha riferito di dormire anche di giorno ha un rischio più alto del 50% di avere malattie dell’apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo, come artrite o lupus. Questi e gli altri dati sono ancora da interpretare e approfondire e non c’è un nesso di causa-effetto dato che si tratta di uno studio statistico che mette in relazione la sonnolenza diurna con altre malattie. Inoltre, gli autori precisano che i risultati sono frutto dei dati riferiti dagli stessi partecipanti e dunque potrebbero non essere precisissimi. Per tutte queste ragioni è necessario adottare cautela per studiare i risultati che tuttavia forniscono una prima indicazione di come avere troppo sonno, oltre alle ore di riposo notturno, può essere un segnale di qualcosa che non funziona perfettamente. E in ogni caso, anche quando si è giovani, è un elemento da riferire al medico.