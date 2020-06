Scartare chi non è conforme

La diagnosi prenatale conosce da anni i benefici di un progresso tecnologico basato sull’analisi del DNA. Si tratta di tecniche in rapida evoluzione ampiamente diffuse persino tra i servizi di pubblica sicurezza, perché permettono, per esempio, di identificare l’assassino da piccolissime tracce. Tracce di DNA fetale possono essere rintracciate nel sangue circolante delle madri che, con un semplice prelievo venoso, possono sapere se portano in grembo un figlio maschio, femmina oppure affetto da malattie genetiche identificate. Il rischio di non venire al mondo delle persone portatrici di malattie geneticamente trasmesse è sempre più alto. Pochi genitori, infatti, accettano di portare avanti una gravidanza che prevede la nascita di un bambino disabile.

La questione non è di scarsa rilevanza. Infatti, è possibile scartare un feto femmina, se la cultura predominante ritiene socialmente ed economicamente svantaggioso avere una figlia, come capita spesso in India, oppure scartare un figlio Down o con altra anomalia cromosomica. Potremmo prevedere che si arriverà a scartare chi non promettesse d’essere bello, biondo con gli occhi blu, muscoloso e intelligente? Si tratterebbe di una deriva sociale di difficile controllo, che riporta alla memoria la drammatica vicenda che vedeva nell’eugenetica il più solido strumento di tutela della “razza”. Ne paghiamo ancora oggi le conseguenze. Il problema medico, etico e sociale, non è da sottovalutare.

Una storia

Nel libro “Down dove ci porta il cuore” (Il Pensiero Scientifico Editore 2020) ho raccontato la storia di alcuni pediatri dell’Ospedale del Bambino Gesù che, navigando contro corrente, dimostrarono che i neonati Down che avevano un cuore difettoso, meritavano di essere operati poco dopo la nascita. Tutti gli altri pediatri e cardiologi dicevano, al contrario, che non ne valeva la pena, visti i costi elevati e, soprattutto, lo scarso valore sociale di quelle vite. Ma loro hanno continuato ad operarne centinaia, dimostrando che se si toglie a questi bambini la fatica di respirare a causa di un cuore malato, crescono bene, non hanno infezioni, imparano a leggere, scrivere, lavorare e abitare in autonomia, partecipando alla società con pieno diritto. Tutto ciò ha cambiato la percezione comune sulle persone Down. La diversità, vittima frequente di pregiudizio condiviso, è un valore sociale da tutelare, anche quando comportasse disabilità fisiche o cognitive.

Tutti disabili

A ben vedere, lo sviluppo della Medicina moderna ha permesso di sopravvivere a persone che non ce l’avrebbero fatta. La pediatria è diventata una fabbrica di salute, ma ha anche prodotto disabili e moltissimi malati cronici. La geriatria e la medicina interna hanno fatto di più, spostando l’età media delle persone comuni sino a un’età nemmeno immaginabile nei secoli passati. Il prezzo è quello di una disabilità crescente; non c’è novantenne che non abbia problemi di vista, udito, equilibrio, capacità muscolare. Eppure ciò è considerato un traguardo notevole, visto che tutti sperano nell’aldilà, ma ben pochi hanno fretta di andare a vedere com’è fatto. Chi continuerà a vivere oltre gli 80 e 90 anni è, dunque, inesorabilmente destinato a diventare disabile e convivere con limiti fisici, psichici handicap crescenti. La sua sopravvivenza si basa sulla capacità della società di includerlo nella vita, senza confinarlo negli ospizi (Rsa) o escluderlo da qualunque considerazione. Capire e diffondere l’idea che la diversità inclusa è una ricchezza sociale e un traguardo, mai un peso, è essenziale. Ragionarci sopra, condividere tali ragionamenti in pubblico, diffonderne i principi tra le giovani generazioni, serve a capire che la forza della specie “Homo sapiens” sta nell’accoglienza, inclusione e sostegno delle persone diverse, alle quali dobbiamo moltissimo. Basterebbe conoscere la storia di cosa sono stati capaci di esprimere persone che non vedevano, non sentivano, non sapevano nemmeno camminare. Cercate uno di loro sul web e leggetene la biografia, subito dopo questo articolo: vi farà sicuramente bene.



