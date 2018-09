RAGGIUNGERE l’equilibrio, in una danza di movimenti lenti e delicati. È questo uno degli scopi del Tai chi, antica arte marziale cinese nata come tecnica di autodifesa e ora diffusa in tutto il mondo come ginnastica utile per mantenersi in salute. Una disciplina che potrebbe essere intesa come vera e propria forma di medicina preventiva capace di contrastare l’invecchiamento con un’effcacia maggiore dello stretching o di altri programmi di ginnastica tradizionale. A sostenerlo è un team di ricercatori dell’Oregon Research Institute che sulle pagine di

• LO STUDIO

Lo studio ha coinvolto 670 adulti di circa 70 di età, residenti in 7 città dello stato statunitense dell’Oregon, che hanno riferito di essere caduti almeno una volta nei 12 mesi precedenti o che riportavano una ridotta mobilità. I partecipanti sono poi stati divisi in 3 gruppi: il primo ha seguito due lezioni settimanali di Tai chi di 60 minuti ciascuna per 6 mesi, mentre il secondo gruppo ha svolto con la stessa frequenza e intensità un programma di normale ginnastica aerobica. Infine, al terzo gruppo è stato chiesto di seguire un programma di allenamento basato su esercizi di stretching, respirazione e rilassamento.

• I RISULTATI

Dai risultati dello studio è emerso che il Tai Chi è significativamente più efficace nel ridurre il numero di cadute. Durante lo studio, infatti, si sono verificate circa 324 cadute totali, di cui 85 nel primo gruppo, 112 nel secondo gruppo e 127 individui nel terzo gruppo. Secondo i risultati, precisano i ricercatori, il tasso di incidenza delle cadute al termine dei sei mesi di allenamento era significativamente inferiore nel gruppo che aveva seguito le lezioni di Tai chi, con una riduzione del 31% rispetto agli altri due gruppi. “Il tai chi si è dimostrato più efficace degli approcci di esercizio tradizionali, ma non solo”, spiegano i ricercatori. “Dai dati è emerso che grazie al Tai chi i partecipanti hanno anche riportato prestazioni migliori sia da un punto di vista fisico che cognitivo”.