Invecchiando la memoria di lavoro peggiora

Si chiama memoria di lavoro ed è la capacità del cervello di tenere a mente, giusto qualche secondo, piccole informazioni per usarle poco dopo, come un numero di telefono, prima di scriverlo su un post-it, per esempio. Una sorta di scatola che si riempe e si svuota continuamente di dati. Un’abilità che col passare degli anni normalmente peggiora. Ma che potrebbe essere anche recuperata. Così almeno suggerisce oggi uno studio pubblicato su Nature Neuroscience che ha dimostrato come la stimolazione elettrica di alcune aree del cervello sia in grado di potenziare per qualche minuto la memoria di lavoro negli anziani.

Per spiegare perché invecchiando la memoria di lavoro perda i colpi e diventi sempre meno brava a custodire informazioni, gli scienziati hanno ipotizzato diversi meccanismi. Sembrano avere un ruolo fondamentale per esempio cambiamenti che si osservano nella materia grigia e nella materia bianca, così come alterazioni del flusso sanguigno cerebrale e modifiche nel sistema di comunicazione (relative all’azione dei neurotrasmettitori, i messaggeri chimici del cervello). Ma non solo: come raccontano Robert M.G.Reinhart? e John A.Nguyen dell’Università di Boston, i due firmatari del paper, un ruolo importante sembrano giocarlo le connessioni, anatomiche e funzionali, tra diverse aree del cervello. Aree che normalmente funzionano in maniera coordinata e sincronizzata, in un processo in cui sembrano coinvolte alcuni tipi particolari di onde cerebrali (theta e gamma) delle aree temporali e prefrontali. Dal momento che queste onde cerebrali sembrano sincronizzate quando la memoria di lavoro è funzionante nei giovani, i ricercatori hanno cercato di capire se qualcosa cambiasse in là con gli anni.

Stimolare il cervello

Lo studio ha coinvolto in totale 84 partecipanti, metà giovani tra i 20 e i 29 anni e metà di età compresa tra i 60 e i 76 anni. Effettivamente, raccontano i ricercatori, i circuiti cerebrali di queste due aree negli anziani appaiono disconnessi, non funzionano ovvero in maniera coordinata. Reinhart e Nguyen sono quindi passati alla fase successiva dello studio: hanno stimolato queste aree cerebrali in modo da far risincronizzare l’attività dei circuiti nervosi, e hanno cercato di capire se questo si traducesse in un miglioramento anche a livello della memoria di lavoro. Per modulare le onde cerebrali gli scienziati hanno utilizzato una tecnica non invasiva, nota come stimolazione transcranica a corrente alternata (tACS). Mentre per misurare le performance della memoria di lavoro osservavano la capacità dei partecipanti di ricordare o meno alcune caratteristiche delle immagini loro mostrate.

Gli scienziati hanno così osservato che in assenza della stimolazione gli anziani erano meno bravi e più lenti a ricordare dei giovani, ma dopo essere stati sottoposti alla tACS le cose cambiavano. Le performance degli anziati sotto stimolazioni – personalizzate per ogni partecipante – diventavano infatti paragonabili a quelle dei giovani, con effetti che si mantenevano fino a quasi un’ora. Questi miglioramenti inoltre si associavano a un aumento della sincronizzazione dell’attività cerebrale delle aree prefrontali e temporali, oltre che a una maggiore interazione nell’attività dei circuiti coinvolti.

I limiti dello studio

Capire come funziona il cervello in assenza di malattia è il primo passo per immaginare possibili interventi correttivi in caso di patologie, scrivono gli autori. E ulteriori studi, aggiungono, saranno certamente necessari per capire se gli effetti della stimolazione cerebrale possano estendersi ad altre funzioni cognitive e per capire se sia possibile usare questi approcci per combattere i deficit associati all’età o a patologie.

Che sia presto per immaginare di trarre altre conclusioni lo hanno ribadito diversi esperti all’uscita della notizia. Lo studio, infatti, è stato condotto su persone sane e non c’è nessuna evidenza al momento che possa tornare utile per esempio in persone che soffrono di demenza, ha spiegato Vladimir Litvak del Wellcome Centre for Human Neuroimaging dell’University College London ricordando i limiti che ancora esistono sull’affidabilità degli studi condotti con stimolazione elettrica (come la riproducibilità). Ma non solo: non è chiaro, ha aggiunto Litvak, quanto possano mantenersi gli effetti né quanto si possano tradurre in benefici reali nella vita quotidiana. Né è possibile escludere, ha aggiunto Robert Howard, docente di psichiatria della terza età dell’University College London, che la stimolazione cerebrale per quanto non invasiva abbia effetti collaterali. “Per esempio, miglioramenti nella memoria di lavoro potrebbero costare peggioramenti in altre aree delle funzioni cognitive”.