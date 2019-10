Una donna di 91 anni è stata trovata cadavere ieri sera a Tolfa, nella sua abitazione di corso Italia. Sul posto è intervenuto personale del 118 ma per la donna, che presentava segni di violenza, non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri della Stazione di Tolfa e della Compagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini. All’interno dell’abitazione, trovata a soqquadro, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici. Alcune persone, vicine alla vittima, sono state portate in caserma per essere ascoltate sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia.

