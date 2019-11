Puntuale, insieme al successo dell’esordio, arriva la prima polemica su ‘Viva Rai Play’. “Fiorello entra come Joker con la canzone di Gary Glitter, il cantante condannato per pedofilia“, twitta il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi rimandando ad una dichiarazione rilasciata a Fanpage, in cui sottolinea: “Se la nuova trasmissione rivoluzionaria della Rai vuol dire dare fama ad un Condannato per pedofilia (sei abusi su minori) come Gary Glitter, sue le note di ‘Rock n Roll part 2’, allora meglio le vecchie trasmissioni. Servizio pubblico non può indulgere su certi valori. Perché proprio questo tra migliaia di artisti? Sciatteria, ignoranza o semplice disprezzo del ruolo di servizio pubblico?“, chiede Anzaldi.

