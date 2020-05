Il rapporto tra Simona Ventura e Mara Venier è fatto di grande affetto e lunghe pause di riflessione. Le due però non hanno mai fatto gossip sul loro privato, ma adesso c’ha pensato Antonio Zequila, che nell’intervista rilasciata a Chi ha dichiarato di aver creato un conflitto tra Zia Mara e Super Simo. Il motivo? Le sue ospitate Rai post Isola dei Famosi tra il 2005 e il 2006.

“Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”.

Ma davvero Mara e Simona sono entrate in conflitto per Zequila? Onestamente non credo, ma nel dubbio godiamoci questa perla…

Simona Ventura: l’unica volta che ha parlato del suo rapporto con Mara Venier (a L’Intervista con Costanzo).

“Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò. Tra l’altro l’ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate. L’ho richiamata quando le è morta la mamma: mi è sembrato giusto e logico perché le voglio bene. Mi rendo conto che all’Isola dei Famosi il suo ruolo è stato difficilissimo. Se parlava bene di me dicevano che lo faceva perché è una mia amica, se parlava male veniva attaccata. Poi è andato tutto bene fino a quando sono andata una sera da lei e Nicola e ha scoperto che avrei fatto il programma “Selfie”, prodotto da Maria De Filippi. Da allora non mi parla più, Mara fa così: tira su dei muri con le persone”.