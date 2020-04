Antonio Zequila al Grande Fratello Vip ha avuto l’opportunità di avere un faccia a faccia con Patrick Ray Pugliese prima di leggere l’esito del televoto che lo ha visto uscire contro Paolo Ciavarro ed il già citato Patrick.

Purtroppo Antonio Zequila più volte durante il confronto ha fatto del bodyshaming a Patrick Ray Pugliese usando termini come ‘lardoso’ e ‘panzone’.

“Patrick è una persona falsa perché dà il buongiorno a tutti e si mostra con la massima allegria, ma appena perde le staffe mostra la sua vera natura. Lui ha dato del crotalo ad Antonella Elia, ma in realtà è lui un serpente. E’ un serpente a sonagli. Cosa ho meglio di Patrick? Sicuramente il corpo. Ho 56 anni ed un fisico scolpito, lui ha 42 anni, pesa 100 kg ed è un lardoso. E’ imbarazzante. […] Sono invidioso della sua panza”.

Patrick Ray Pugliese l’ha presa sul ridere specificando di essere invidioso degli addominali di Antonio Zequila e di pesare 96 kg, non 100, mentre Paola Di Benedetto – che assisteva in diretta al confronto – ha giustamente sbottato.

Purtroppo Alfonso Signorini, nonostante abbia fatto chiedere scusa a Patrick per aver appellato Zequila ‘coglione’, non ha fatto chiedere scusa a quest’ultimo per i commenti offensivi del bodyshaming.