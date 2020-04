Antonio Zequila fra le pagine del settimanale Chi ha fatto felici tutti i fan dei Volver confermando quello che secondo loro è sotto la luce del sole: l’innamoramento (reciproco!) fra Adriana Volpe e Andrea Denver.

Adriana Volpe proprio ieri – intervistata da Giulia Salemi – ha così parlato di Andrea Denver:

“Se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto. Se se se se se! Se io avessi avuto 25 anni in meno, sono una babbiona rispetto a lui! Quello però che ho apprezzato tantissimo e che mi ha fatto sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, per bene e garbato, dirmi ‘sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e se avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te’ ti rende la donna più felice del mondo […] è stato dolcissimo Andrea, si è conquistato un posticino in tutti i nostri cuori perché è entrato in punta di piedi in quella casa”.