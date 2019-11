Antonio Veneziani qualche anno fa è stato un protagonista di Bake Off Italia ed ora – alla carriera da pasticcere – ne ha affiancata un’altra che ha suscitato molto scalpore: quella di attore a luci rosse.

Antonio Veneziani non ha firmato al momento nessun contratto d’esclusiva con qualche casa di produzione di film per adulti, ma ha sperimentato il mondo dell’amatoriale grazie al social network OnlyFans dove è possibile vedere, sottoscrivendo un abbonamento mensile, video e foto del bel pasticcere mentre maneggia un cannolo alla panna.

Intervistato da BitchyF.it, Antonio ha svelato cosa l’ha portato a Bake Off Italia quando il mondo dell’esibizionismo mercenario non era ancora nei suoi pensieri.

“A Bake Off Italia ho voluto parteciparci per sfidare i miei limiti ed essere giudicato da persone del settore. Tutti mi dicevano ‘Wow Anto ma dovresti fare il pasticcere, è tutto stra-buono quello che fai..’ e così ho provato. Aver avuto tanti complimenti dai giudici e dalla gente a casa è stata la mia più grande vittoria”.

Antonio tutt’oggi fa il pasticcere e si dedica ad OnlyFans solo nel tempo libero.

“Ho sempre amato il sess* e ammetto di essere un provocatore ed un esibizionista. Non sono un attore a luci rosse e per adesso non mi considero un p*rnoattore. Sul mio OnlyFans ovviamente dei video ci sono, ho fatto video con il cellulare.. Come fanno tutti”.