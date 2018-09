Antonio Ricci durante la conferenza stampa di Striscia la Notizia – via TvBlog – ha parlato di Francesco Monte al Grande Fratello Vip smentendo qualsiasi braccio di ferro fra lui, Mediaset e la De Filippi:

“Ho letto sui giornali che avrei detto o io o Monte. Ma dove? Sarà che qualcuno ha pensato che io volessi andare nella Casa del Grande Fratello. Ho letto cose divertenti, tipo una guerra tra noi e Maria De Filippi. Se un giornale c’era scritto che Costanzo e Maria De Filippi stavano andando a trattare con i vertici, non si sa quale, per far rientrare Monte. Io mi immaginavo Costanzo e Maria con la scorta, sono scene incredibili”.