Era previsto in mattinata a Nettuno, in provincia di Roma, lo sgombero del palazzo dell’ex Divina Provvidenza, ma non è stato eseguito. Lo stabile è al centro di un braccio di ferro tra il Comune, che ha intimato lo sgombero per motivi legati allo stato dei locali, e le associazioni che vi operano da molti anni. Nell’ex Divina Provvidenza si svolgono infatti, tra le altre, le attività dell’Associazione culturale Ibis, del Laboratorio di ceramica Gatti Silvestri e del Laboratorio teatrale Rezza-Mastrella degli attori Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018.

