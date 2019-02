Oggi verrà registrata la puntata speciale di Uomini e Donne con Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La ragazza intanto dalle pagine di Uomini e Donne Magazine si è rivolta al suo ex corteggiatore: “Andrea, se hai recitato sei un attore. Ma io adesso non voglio crederci.”

Sempre sul settimanale della trasmissione mariana, Antonio Moriconi ha svelato cosa avrebbe risposto alla Langella se lei lo avesse scelto: “Teresa se tu mi avessi voluto, io ti avrei detto sì.”

Teresa…



“Ciao a tutti. Innanzitutto volevo dirvi grazie attraverso l’Instagram della mitica Raffa perché per adesso preferisco non essere presente sui social. Ed è per questo che il mio account ufficiale è ancora disattivato. Mi dissocio totalmente da ciò che sta accadendo sui social a riguardo di qualsiasi tipo di argomento. – dice Teresa Langella – Una cosa mi va di dirla. Ci sta quanto accaduto, poi darò anch’io spiegazioni e le mie impressioni, il mio pensiero. Lo farò a breve, in puntata. A parte questo ci sono commenti alquanto fuori luogo. E mi va di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Mi raccomando, non esageriamo. Non andiamo oltre perché non è una cosa bella. Questo non è rispettoso, niente, ci risentiremo presto. Vi mando un bacio, nessuno escluso”.