Nuova avventura per lo chef Antonino Cannavacciuolo. Domenica 10 novembre alle 20.30 debutterà sul palcoscenico del teatro Coccia di Novara. Sarà il protagonista dello spettacolo ‘Mettici il cuore’ del format Opera Live Cooking, dove interpreterà se stesso in questa sorta di opera buffa ambientata nella cucina dello chef che ospita un ciclo di lezioni di cucina a numero chiuso. Più storie si intrecciano per raccontare il viaggio di formazione di un giovane che, grazie all’incontro con lo chef Cannavacciuolo, capirà che la buona tavola come la grande musica ha regole antiche da capire in profondità, al di là di ogni apparenza.

