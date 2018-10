Proseguono i festeggiamenti di Antonello Venditti per i 40 di Sotto il segno dei pesci: ecco le date nel 2019 del cantautore romano.

Inarrestabile Antonello Venditti. Dopo il clamoroso successo del tour del 2018 per festeggiare i 40 anni di Sotto il segno dei pesci, sesto album della sua carriera uscito l’8 marzo del 1978, il cantautore romano ha annunciato altri sette concerti evento nel 2019. Le celebrazioni per un disco così importante nella storia della musica italiana non finiscono mai…

Antonello Venditti, tour 2019: ecco le date

Perché Sotto il segno di pesci è stato importante nella carriera di Venditti? A spiegarlo è stato lo stesso cantautore: “È stata la mia svolta musicale, poetica. Il mio disco più importante, in cui c’erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuori di metafora di Bomba o non bomba, la droga, la tenerezza per Sara, l’amicizia con De Gregori“. Temi che per Venditti rimangono ancora oggi di grande attualità.

Ecco le sette nuove date previste nel 2019, tra cui anche un nuovo appuntamento romano, dopo quello speciale previsto per il 21 dicembre 2018:

– 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 8 marzo al PalaLottomatica di Roma

– 16 marzo al PalaPartenope di Napoli

– 22 marzo al PalaAlpitour di Torino

– 29 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 6 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 13 aprile al PalaFlorio di Bari

Antonello Venditti in tour nel 2019: i biglietti

I tagliandi per poter assistere alle date del 2019 del nuovo tour nei palazzetti di Antonello Venditti sono disponibili dal 2 ottobre sul circuito TicketOne a partire da 30 €.

Oltre ai brani immortali di Sotto il segno dei pesci, la scaletta del tour evento del cantautore romano prevede ovviamente anche tutti i grandi classici del suo repertorio, come Roma capoccia, Notte prima degli esami, Che fantastica storia è la vita, Amici mai e tanti altri ancora. Ma ovviamente, non mancheranno sorprese in ogni singolo appuntamento.

Nel video Unica, un pezzo più recente, ma di grande successo, di Venditti: